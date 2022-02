Lega Calcio, 3 i candidati alla presidenza: si decide il 3 marzo. Domani Assemblea

La Serie A si prepara ad eleggere un nuovo presidente. Domani si discute sull'adeguamento ai principi informatori della FIGC

Sono diventati tre i candidati alla presidenza della Lega Calcio. Bomoni (numero uno di Confindustria) ha detto no alla proposta di candidatura. Restano Casini (capo di gabinetto del Ministero della Cultura) e Bini Smaghi (ex membro del Comitato esecutivo della Bce) oltre a Masi (ex direttore generale Rai).