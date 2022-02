Lega Calcio, convocata assemblea straordinaria per elezione nuovo presidente

Dal Pino ha dato le dimissioni e i club di Serie A si riuniranno per trovare un sostituto giorno 7 febbraio

Dopo le dimissioni di Dal Pino, arriva la convocazione di un'assemblea straordinaria della Lega Calcio per eleggere un nuovo presidente. I club di Serie A, con i loro rappresentanti, sono convocati per Lunedì 7 febbraio 2022 in Corso di Porta Nuova alle 11:30.