Lega Calcio, oggi terza assemblea per l’elezione del presidente: i candidati

Questa mattina i club di Serie A si riuniscono a via Rossellini per trovare il successore di Dal Pino

Questa mattina, alle 11, nella sede della Lega Calcio, a via Rossellini, si terrà l'Assemblea elettiva per il nuovo presidente. Siamo al terzo capitolo. Dopo le dimissioni di Dal Pino, oggi si cercherà di trovare una nuova guida per la Serie A. Si aggiudica la carica chi raccoglie 11 preferenze. Tre i candidati al ruolo: Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del ministero della Cultura (appoggiato da De Laurentiis e Barone). Mauro Masi, ex direttore generale della Rai, attuale presidente di Consap, (amico di Lotito). Lorenzo Bini Smaghi, economista ex membro del board della Bce, proposto dalle proprietà americane. Quest’ultimo però non si presenterà oggi. Milan, Inter e Juve spingevano per Bonomi, presidente di Confindustria, che ha già fatto un passo indietro rispetto alla candidatura. È tutto da decidere.