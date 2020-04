Gds – Lega Serie A, resta l’irritazione. E i club vogliono Conte come interlocutore

E’ ormai caos tra la Lega Serie A e il Governo, rappresentato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Quest’ultimo si è sfogato nei confronti di chi sospetta un complotto contro il sistema calcio e la Lega, spiega la Gazzetta dello Sport, ha reagito così: “La Lega è sul punto di controbattere ma conta fino a 10. Non arriva il comunicato, resta l’irritazione. Per i club riavviare la macchina organizzativa solo per gli allenamenti non avrebbe senso.

Ma c’è un’altra considerazione. I club di serie A vorrebbero un interlocutore diverso per la rilevanza economica e sociale del calcio in Italia: il presidente del Consiglio. Conte si è occupato di sport aprendo agli allenamenti individuali il 4 maggio e di gruppo il 18 (ma il decreto ministeriale si ferma al giorno prima: e i club temono un altro rinvio). E nel caso, si chiede ancora la Lega, si riprenderà con quali modalità? Allenamenti solo individuali? O a piccoli gruppi? E se fosse così perché non farlo subito visto l’impegno delle squadre a garantire la sicurezza?”.