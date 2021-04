Caos Lega, De Laurentiis minaccia: “Blocco il campionato e vi denuncio tutti”

Il duro attacco da parte del presidente del Napoli nell'assemblea di ieri

Nemmeno la fine della lunga telenovela legata all'assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio ha placato le tensioni in Lega Serie A. Nella giornata di ieri il clima si è inasprito di nuovo.

I presidenti non hanno trovato una sintesi sui criteri di distribuzione della quota dei diritti tv legati al numero degli spettatori. Da qui lo sfogo di Aurelio De Laurentiis, riportato dal Corriere della Sera: «Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti», avrebbe detto il presidente del Napoli. Intanto Gravina ribadirà a Dal Pino la necessità che la Lega si adegui a principi informatori del Coni e alle regole della Federcalcio. Con la maggioranza a 14, i lavori procedono sempre a rilento.