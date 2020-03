Coronavirus, preoccupazione Lega: “I club si atterranno alle decisioni delle autorità”

La Lega Serie A i suoi club lavorano con unità di intenti e si atterranno alle decisioni delle autorità preposte, che hanno tutti i dati e le competenze per fornire le giuste indicazioni. E’ in sintesi il messaggio che emerge dalla riunione odierna delle società che ormai quotidianamente si collegano in conference call per analizzare tutti gli scenari e i risvolti dell’emergenza coronavirus.

Secondo quanto filtra, le società hanno espresso grande attenzione e preoccupazione per la situazione che sta vivendo il Paese. Nella riunione non le parti non hanno affrontato il tema della ripresa degli allenamenti.

(Fonte: ANSA)