De Laurentiis: “Lega commissariata? Non scherziamo, boutade di chi mostra muscoli che non ha”

Il presidente del Napoli, a Palazzo Parigi per l'elezione del presidente della Serie A, ha parlato anche ai nostri microfoni

Eva A. Provenzano

Questa mattina Assemblea di Lega a Palazzo Parigi per l'elezione del nuovo presidente della Serie A dopo le dimissioni di Dal Pino. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha replicato a chi parla di commissariamento della Lega Calcio.

-Presidente politico?

Il presidente non deve essere politico. Ogni volta che c'è un venticello lo sposate come un uragano. Qui il problema è molto semplice, si sono confuse le funzioni. Il presidente non è uno che deve comandare, deve presiedere, deve rappresentare gli interessi e le decisioni di venti società che si esprimono con il direttivo e l'assemblea.

-Oggi è la volta buona?

Oggi c'è molto da parlare di come uscire fuori dal pantano dove i precedenti hanno buttato da due anni la Lega in un immobilismo, aggravato ancora di più dal covid e quanto altro. Quello che nessuno vuole capire è che la Lega di Serie A è autonoma e indipendente, finanza tutto il movimento calcio e senza la Lega Serie A non esisterebbe la FIGC o la Serie B, la C, D e tutto, ecc ecc. Anche qualche altro sport del Coni.

-Commissariamento lo esclude?

Sono tutte boutade, ma stiamo scherzando? Sono cose buttate lì da qualcuno che mostra i muscoli perché non ce l'ha e deve dimostrare, non so a chi, di averceli.

