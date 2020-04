EDICOLA CDS – La Lega: giochiamo. Ma il Ministro Spadafora frena

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 21 aprile 2020 lancia in copertina il tema della ripartenza della Serie A: “La Lega: giochiamo! Ma il Ministro Spadafora frena. Testa a testa calcio-politica. Le società trovano l’unanimità: ‘E’ nostra intenzione portare a termine la stagione nel rispetto delle norme che tutelano la salute’. Il titolare dello sport gela tutti: ‘Al momento non vedo le condizioni per la ripresa del campionato’. Speranza: ‘Calcio ultimo problema’”, si legge sul CorSport che poi preannuncia: “In caso di stop definitivo, club a rischio fallimento”.