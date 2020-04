Spadafora: “Non do per certo che il 4 maggio ripartiranno allenamento o Serie A”

Intervenuto a Tg2 Post, il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato della ripresa del campionato. «Mercoledì incontrerò le altre parti e mi sarà illustrato il protocollo della FIGC sugli allenamenti. Per il momento non do per certa la ripresa dopo il 4 maggio né di sedute di allenamento e né del campionato di Serie A», ha detto.

«Non entro nel valore etico dei compensi, la Serie A vive in maniera diversa rispetto agli altri sport. Sono d’accordo che il mondo del calcio dovrà riprendere. Oggi non si dia per certo. Valuterò con molta attenzione l’inizio degli allenamenti. Il mio auspicio è che si possa riprendere ma questo non vuol dire che le società possano riprendere il campionato», ha continuato.

(Fonte: TG2)