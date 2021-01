Serie A, offerta da Amazon? Domani l’assemblea. La Lega vuole incassare almeno…

Giornata importante domani per la Lega Serie A, pronta a scoprire le offerte ricevute per i diritti tv del campionato di calcio per il triennio 2021/24. I termini per presentare le offerte da parte dei broadcaster interessati scadono domani mattina alle 10, nelle ore successiva è prevista l’apertura delle buste. Sarebbero diversi i soggetti interessati alla trasmissione del campionato di Serie A, oltre alla consolidata presenza di Sky la novità potrebbe essere l’offerta presentata dal colosso dell’e-commerce Amazon.

“Parliamo con Amazon ormai da oltre tre anni, sono aziende molto strutturate e che fanno scelte molto ponderate. Stanno valutando anche il nostro bando ma soltanto giovedì aprendo le buste sapremo se c’è un offerta”, ha detto nei giorni scorsi l’ad della Leg A Luigi De Siervo. L’obiettivo della Lega Serie A è quello di incassare 1,15 miliardi di euro a stagione, come stabilito nel bando. Di questo e di altro parleranno domani pomeriggio i presidenti riuniti a Palazzo Parigi, a Milano. All’ordine del giorno anche l’elezione di un consigliere di Lega indipendente e l’indicazione di un sesto rappresentante delle associate per la nomina di consigliere d’amministrazione della costituenda media company.