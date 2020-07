Serie A a lavoro per la riapertura degli stadi: la Lega prepara il protocollo, FIGC e Governo…

La Lega lavora a un protocollo per la riapertura degli stadi. È quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, che parla del piano dei club di Serie A. A metà della prossima settimana il materiale sarà inviato alla FIGC, passaggio formale affinché il documenti arrivi sul tavolo del governo.

Secondo la Rosea, il presidente è già stato informato e ha visionato la bozza del protocollo: “La richiesta si articola in oltre duecento pagine di lavoro: il presupposto fondamentale è ovviamente quello della tutela della salute. Il piano si divide poi in base allo stadio in questione e alla regione di pertinenza: a ogni impianto è dedicata una specifica relazione, tenendo presenti spazi e peculiarità della struttura. L’idea vorrebbe portare alla parziale riapertura degli stadi, concedendone l’occupazione per un terzo o, in qualche caso, anche in una percentuale maggiore“.

Poi toccherà ai Ministri dello Sport e della Salute dare il via libera: “Il governo valuterà attentamente la richiesta: la risposta dipenderà dai numeri del contagio e dalla situazione generale del paese. Ovviamente i tempi stringono: il due agosto si giocherà l’ultima giornata di campionato“.