Lega Serie A, novità sull’Assemblea di domani: non a Milano, ma in videoconferenza

La decisione è stata ufficializzata con un comunicato in questi minuti

Complice la positività al Covid di Beppe Marotta, Alessandro Antonello e dell'avvocato dell'Inter Angelo Capellini, la Lega Serie A ha deciso di variare la modalità di svolgimento dell'Assemblea in programma domani in merito all'assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo triennio. Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, l'appuntamento si svolgerà in videoconferenza. Snellito anche l'ordine del giorno per facilitare lo svolgimento. Si arriverà finalmente ad una conclusione? Lo scopriremo solo vivendo.