Lega Serie A, oggi nuova riunione: obiettivo riduzione a 18 squadre entro il 2024

La Serie A lavora per cambiare: oggi si è tenuta una nuova call con i presidenti dei club con l'obiettivo di ridurre le squadre a 18

Come riferisce il quotidiano Repubblica, oggi si è tenuta una call in Lega con i presidente per parlare del possibile passaggio a 18 squadra. Attraverso i dati forniti dai club e analizzati da Deloitte si valuterà il possibile impatto economico-finaziario in caso di riduzione del numero delle società. Una riforma che potrebbe andare in vigore entro il 2024, quando cambierà anche la Champions League con la nuova versione.