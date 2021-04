Lega Serie A, Scaroni: “Dal Pino? Sta facendo un buon lavoro, non cambio idea”

Il presidente del Milan Scaroni ha parlato all'ANSA dopo la sfiducia di 7 club tra cui l'Inter al presidente della Lega Dal Pino

Paolo Scaroni, presidente del Milan, non fa mancare il suo appoggio a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie Acontro cui si sono schierate invece altre 7 società. "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea - dice Scaroni incontrato dall'ANSA in centro a Milano, davanti alla sede del Milan - Sta facendo un buon lavoro".