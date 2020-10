Lega Serie A, scelto il fondo CVC con 15 sì: ecco i 5 club di A che si sono astenuti

La Lega Serie A va avanti a trattare in esclusiva con la cordata CVC per l’ingresso nella media company. Una decisione presa dall’Assemblea con 15 voti a favore e cinque astenuti.

Bocciata così l’offerta della cordata Bain-Nb Renaissance, così come la proposta del fondo Fortress, arrivata solo 24 ore prima dell’assemblea e quindi non presa in considerazione dai 20 club. La Lega (ancora riunita in assemblea per discutere degli altri punti all’ordine de giorno, tra cui i diritti tv internazionali), quindi, proseguira’ a trattare in esclusiva con la cordata formata da Cvc, Fsi e Advent: andrà limita l’offerta pervenuta nei giorni scorsi. Si sono astenuti Napoli, Lazio, Udinese, Atalanta e Verona.

(Fonte: ANSA)