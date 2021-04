Lega Serie A, venerdì assemblea d’urgenza: sul tavolo diritti tv e quote biglietti

La Lega Serie A si riunirà in videoconferenza venerdì prossimo: convocata poco fa un'assemblea d'urgenza per parlare di diritti e biglietti

La Lega Serie A ha convocato l’assemblea in via d’urgenza in data venerdì 23 aprile, per discutere sul tema dei diritti tv e del correttivo per la quota abbonamenti e biglietti. La riunione si svolgerà esclusivamente in videoconferenza, con prima convocazione alle ore 12:30 e, nel caso, una seconda alle 14:30.

Si parlerà, dunque, del Pacchetto 2 per il triennio 2021-2024 che mette in palio le 3 partite in co-esclusiva con DAZN, a cui è già stato assegnato il pacchetto di 7 partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per 840 milioni di euro a stagione, e del correttivo per la quota abbonamenti e biglietti relativo alla stagione 2020/2021.