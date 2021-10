Inter, la legge di Inzaghi: chi prende un giallo esce. Ma c’è un’eccezione

Il tecnico nerazzurro fin qui ha sempre deciso di sostituire i calciatori che hanno ricevuto un cartellino giallo

In casa Inter se prendi un cartellino giallo non concluderai la partita: è successo così per la maggior parte delle volte, con Simone Inzaghi che ha scelto di proseguire su questa strada anche ieri sera contro la Juventus. Una sorta di legge, come scrive La Gazzaetta dello Sport: "L'ex Psv era entrato al posto di Perisic per decisione di Simone in base (almeno in parte) a una legge che ormai governa la panchina nerazzurra: chi prende un giallo, come il croato poco prima di uscire, lascia il campo per evitare anche il minimo rischio di finire la battaglia in dieci". Tuttavia c'è un'eccezione: Nicolò Barella. "Per lui Inzaghi fa l'eccezione alla regola del giallo: ammonito, non esce mica".