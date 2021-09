Legrottaglie: “Inter, Inzaghi arrivato al momento giusto. Magari con Conte…”

L'ex difensore della Juventus ha detto la sua sul cambio di allenatore avvenuto in estate sulla panchina nerazzurra

Nicola Legrottaglie, intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla nuova Inter di Simone Inzaghi: "Io credo nel timing. Il good timing è quel momento ideale che capita nella vita delle persona, in questo caso di una squadra. Secondo me oggi l'Inter è nel timing giusto: serviva oggi questo tipo di mentalità per essere ancora una squadra competitiva. Magari con Conte, al terzo anno, avrebbero avuto qualche problema. Invece, siccome le cose non accadono per caso, è accaduto che Inzaghi è arrivato su questa panchina".