Legrottaglie: “Inter spedita? Dal Milan già segnali di cedimento. Deve pensare…”

L'ex difensore ha parlato di alcuni temi legati al campionato di Serie A ai microfoni di TMW

“Con tutto il rispetto per la Lazio, non è ancora a certi livelli. Ma ai livelli del Bayern ci sono poche squadre, per idee, strutture, fisicità e tante cose”. Così a Tuttomercatoweb Nicola Legrottaglie in vista della partita di stasera tra i biancocelesti e il Bayern. L'ex difensore ha parlato anche di altri temi che riguardano la Serie A.