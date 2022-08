Legrottaglie: “Prevedo un campionato equilibrato, ma il Napoli sarà difficile da contenere”

"Vedo un torneo equilibrato e grande convinzione da parte di formazioni che inizialmente hanno sofferto sul mercato ma hanno saputo poi ricompattarsi e prendere sul mercato calciatori molto interessanti. Non credo ci sia una favorita ma potranno esserci delle sorprese da squadre che tutti davano per sfavorite per quanto accaduto sul mercato e invece.. Vedo il Napoli che per come gioca e ha costruito la squadra sarà difficile da contenere. Il Milan? Sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo aver vinto, il rischio è che psicologicamente ci sia un calo soprattutto ad inizio campionato".