Lengua: “Mourinho ha ascoltato il Portogallo, ma è ancora animale da club”

Le parole del giornalista: "Lui è ancora un animale da campo, da club, andare in nazionale significherebbe per lui andare in pensione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianluca Lengua, giornalista, ha parlato così del contatto tra Jose Mourinho e il Portogallo per diventare ct: "Mourinho per rispetto ha ascoltato il Portogallo dimostrando attaccamento alla maglia della nazionale mandando il suo procuratore e rimanendo lì a parlare con la federazione però in cuor suo secondo me è l’ultima cosa che vuole fare. Lui è ancora un animale da campo, da club, andare in nazionale significherebbe per lui andare in pensione".