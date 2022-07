Lens-Inter oggi alle 18.30: ecco dove vedere l’amichevole dei nerazzurri

Dopo le sfide con Lugano e Monaco la squadra di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per il terzo appuntamento del precampionato

Dopo le sfide con Lugano e Monaco la squadra di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per il terzo appuntamento del precampionato. Sabato 23 luglio alle 18.30 l'Inter affronta il Racing Club de Lens allo stadio “Bollaert-Delelis”, casa della squadra francese.

Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN: sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

Dalle 24 su Inter TV, Inter.it e sull'app ufficiale saranno disponibili gli highlights e le interviste. Il match integrale verrà trasmesso in differita sul canale ufficiale alle 14 di domenica 24 luglio e sarà disponibile su Inter.it e sull'app ufficiale sempre dalle 14.

Il Lens si presenta alla sfida con l'Inter dopo aver iniziato la sua preparazione al centro sportivo La Gaillette già alla fine del mese di giugno. La squadra di Franck Haise arriva all'amichevole contro l'Inter dopo diversi movimenti di calciomercato: il Lens ha già ufficializzato 5 nuovi acquisti, tra i quali gli attaccanti Lois Openda e Adam Buksa, arrivati da Club Brugge e New England Revolution. Per quanto riguarda le uscite il Lens, settimo nell'ultima Ligue 1, ha dovuto rinunciare al capocannoniere dell'ultima stagione: Arnaud Kalimuendo, rientrato al PSG dopo un anno in prestito.

Con il debutto in Ligue 1 in programma domenica 7 agosto, il Lens ha già disputato quattro amichevoli in preparazione all'inizio del campionato: il pareggio per 0-0 con il Paris FC è stato seguito da tre vittorie, 3-0 con il Valenciennes (Camara, Clauss, Danso), 1-0 con il Rodez (Banza) e 3-1 con il Clermont (Machado, Kakuta, Said).

Lens-Inter è una sfida completamente inedita: non ci sono precedenti tra le due formazioni né in partite ufficiali, né in amichevole.

