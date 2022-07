Inter, Inzaghi dà due giorni di riposo alla squadra. Appuntamento martedì ad Appiano

Dopo la sfida di ieri sera con il Lens, terminata 1-0 per i francesi, l'Inter riposerà un paio di giorni per poi riprendere a lavorare alla Pinetina

Dopo la sfida di ieri sera con il Lens, terminata 1-0 per i francesi, l'Inter riposerà un paio di giorni per poi riprendere a lavorare alla Pinetina.

Come riporta il Corriere dello Sport "Due giorni di riposo per tutti. Dopo essere tornati nella notte da Lens, Simone Inzaghi ha concesso 48 ore di relax alla squadra. Un modo per consentire al gruppo di "staccare" e di salutare le famiglie dopo 10 giorni di ritiro alla Pinetina. Da martedì, però, il gruppo riprenderà il lavoro ed è previsto che i giocatori non convocati ieri per motivi fisici rientrino in gruppo".