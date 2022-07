Lens-Inter, grande affluenza di pubblico allo stadio: previsti 32mila spettatori

Va in scena oggi alle ore 18:30 il test amichevole tra Lens e Inter. Un match che ha ottenuto un'ottima risposta in termini di affluenza di pubblico: come scrive L'Equipe, allo stadio Bollaert-Delelis sono attesi circa 32.000 spettatori. Numeri che inorgogliscono il tecnico Franck Haise: "È così bello poter ospitare 32.000 persone e vivere questo clima. Ricevere l'Inter significa che siamo attraenti in termini di gioco, classifica e atmosfera. L'Inter non sarebbe arrivata prima. È eccezionale per il club. Ci sarà quasi il tutto esaurito".