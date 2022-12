Leonardi: “La giustizia sportiva va rivista. Plusvalenze? Il valore lo fa…”

"Partendo dal presupposto che la Juve e i club possano dimostrare la loro innocenza, dico che non c'è uniformità. Porto in ballo la mia vicenda, con situazioni ancora in essere con la Procura di Parma ho ricevuto la radiazione e poi non c'era nulla. La giustizia sportiva va rivista. Se non si hanno elementi, la giustizia sportiva non deve accelerare. Nel caso se ci sono rischi si sospenda, poi si proceda dopo che i vari procedimenti, penale e civile, sono conclusi".

"Più per rispetto per la mia famiglia. Per quello che sto vedendo assolutamente no però. Il presidente federale all'epoca già disse che dovevo essere fuori, senza che l'inchiesta fosse chiusa. In questi anni non è che mandando via Leonardi si sia risolta la situazione. Oggi vediamo ancora club con tanti debiti. Io ero anche quello che ero nel calcio quando c'era Calciopoli e non sono mai stato nominato, e anche nel Calcioscommesse. Io ero il male del calcio però".