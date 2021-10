Leonardo: “Io dal Milan all’Inter, decisivo Moratti e non solo: ecco la verità”

Le dichiarazioni sul passato nerazzurro dell'attuale direttore sportivo del PSG, ospite al Festival dello Sport di Trento

In diretta dal Festival dello Sport di Trento, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha parlato così della sua esperienza all’Inter: “Passaggio all’Inter? Io non pensavo ci sarebbero state così tante polemiche. Per me era difficile andare via dal Milan, ma erano sei mesi che avevo finito un qualcosa molto chiaramente. Era finita la vita al Milan. Io in quel momento ero allenatore, dopo sei anni da dirigente. Per una serie di circostanze del Milan. E mi chiedevo: "Cosa faccio, cosa sono? Torno a fare il dirigente?". Quello che cambia tutto è Moratti, ma non solo. Prima c'è stato il fattore Moratti - che conoscevo prima, non solo a Natale del 2010 -, poi i rapporti con la famiglia per la Fondazione, lo incontravo costantemente, poi c'erano brasiliani dell'Inter con cui avevo iterazione. Ronaldo a Milano mi ha avvicinato anche a Moratti, perché il suo modo di essere è talmente penetrante che io stimo profondamente. Quando lui chiama e mi dice questa cosa è stranissima. Capita oggi di vivere queste emozioni, una squadra che ha appena vinto la Champions League, con una persona con cui lavorerò a stretto contatto e stimo. Io sento Moratti ogni due settimane, come Galliani. Era impossibile dire di no. Poi sapevo di andare verso qualcosa di complicato, ma non mi aspettavo così tanto. Però l'ho presa come una specie di stima che ha provocato un sentimento più negativo. L'ho vissuta in quel modo, anche se è normale succeda questo. Baggio ha giocato nel Milan e nell'Inter, Ronaldo stesso. Non pensavo di causare tutto quanto".