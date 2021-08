Leonardo: “Mbappè? Facciamo noi la cifra. Real scorretto, devono pagarlo non meno di…”

Il dirigente del club parigino ha parlato a RMC Sports dell'offerta di 160 mln (pare) che il club spagnolo avrebbe fatto per il francese

Eva A. Provenzano

Volano gli stracci. Il Real Madrid, ad una settimana dalla fine del mercato, avrebbe fatto un'offerta da 160 mln per avere Mbappé. Una cifra evidentemente non ritenuta sufficiente dal PSG. Il club parigino ha rispedito al mittente l'offerta. Non solo. Leonardo non le ha mandate a dire alla società guidata da Perez e ha detto chiaramente che il francese non parte se non alle condizioni del PSG. E non importa se il calciatore è ad un anno dalla scadenza del contratto. Il calciatore senza l'offerta congrua non lascia la capitale francese.

Le parole durissime del dirigente brasiliano: «Non abbiamo rilasciato tante dichiarazioni pubblicamente ma la nostra intenzione è sempre stata quella di trattenerlo. Abbiamo fatto due offerte importanti a Kylian, di quelle che lo porterebbero tra i giocatori che guadagnano di più nella rosa, per dimostrargli che è un giocatore importante. È al centro del progetto, ma non al di sopra del progetto. Rispetto alla posizione del Real, sembra una strategia per avere un no da parte nostra, per dimostrare di aver provato di tutto e aspettare un anno per averlo a parametro zero. Lo fa da due anni e non è corretto, non è corretto parlare prima con il giocatore, non è accettabile. Hanno fatto un'offerta ad un anno dalla scadenza e a sette giorni dalla fine del mercato perché noi possiamo rifiutarla e loro possano dire di aver fatto di tutto per arrivare al calciatore. Abbiamo detto no, verbalmente, ad un'offerta. Ma non tratteniamo nessuno, se qualcuno vuole andarsene può farlo ma alle nostre condizioni. Abbiamo creato un sogno questa estate e non vogliamo distruggerlo».

«L'offerta fatta è ben lontana da quella che riteniamo congrua per i calciatori. Se confermo i 160 mln? Non posso parlare di cifre ma è meno di quanto lo abbiamo pagato. Soprattutto non apprezziamo il modo d fare del Real Madrid. Che Mbappé voglia andarsene sembra chiaro. Ma va se l'offerta è quella giusta. Dico cose che credo siano chiare a tutti. Non possiamo cambiare i piani negli ultimi sette giorni del mercato. Se vuole andare può, non tratteniamo nessuno. Ma ripeto, devono essere soddisfatte le nostre condizioni. Con il giocatore abbiamo parlato molto e ci ha garantito che non lascerà il club a parametro zero. Non abbiamo mai detto che era un giocatore in partenza. Noi vorremmo rimanesse, che rinnovasse. Ma se lui vuole andarsene deve farlo alle nostre condizioni. Vale per tutti i nostri calciatori. Ora non abbiamo intenzione di parlare con il Real Madrid ancora. Noi siamo chiari, resta e prolunghiamo il contratto. Non lo lasceremo andare per meno di quello che abbiamo pagato al Monaco per averlo (180 mln la cifra pagata nel 2017.ndr). Al momento non penso al Piano B, il giocatore ha un anno di contratto e vogliamo prolunghi. Non abbiamo mai pensato ad un piano alternativo. Si è creata un'atmosfera positiva attorno al PSG. E non permetteremo a nessuno di rovinarla», ha aggiunto.

(Fonte: RMC Sport)