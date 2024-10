Per la botta alla caviglia ricevuta nella gara col Torino l'attaccante non ha giocato precauzionalmente contro Israele ma sta meglio

Marcus Thuramnella gara contro il Torino ha segnato una tripletta e ha rimediato una botta alla caviglia che aveva preoccupato Inzaghi. Ma l'attaccante è comunque partito per la Francia per raggiungere a Clairefontaine il ritiro della sua Nazionale. Per tutelarlo al massimo e per precauzione, Didier Deschamps e il suo staff hanno deciso di non schierarlo nella gara contro Israele poi vinta 4 a 1 dalla squadra francese.