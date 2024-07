Da tempo l'Inter segue con attenzione Giovanni Leoni . Il club nerazzurro vuole ringiovanire la rosa, soprattutto in difesa e il classe 2006 è un profilo molto apprezzato. Ma, come riporta Repubblica, si rafforza la convinzione che Leoni potrebbe restare, a meno di clamorosi rilanci.

"Sono in uscita dall’Inter, i giocatori indicati come contropartite, Zanotti ( Lugano), Sebastiano Esposito ( Empoli), Pio Esposito ( Spezia), è in ballottaggio con Pittarello ( Cittadella), Stankovic ( Venezia, Empoli). Resta solo Akinsanmiro, che potrebbe arrivare comunque, magari in cambio di una sorta di opzione".