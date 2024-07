"Giovani in entrata, giovani in uscita possibilmente non a titolo definitivo o comunque da controllare, come Fabbian al Bologna (nel 2025 potrà essere ricomprato per 12 milioni). È il caso del richiestissimo Valentin Carboni (verrebbe venduto forse solo a fronte di 35-40 milioni), ma anche dei fratelli Esposito (Pio e Sebastiano), Satriano e Zanotti. A proposito di Venezia, lì dovrebbe andare in prestito il portiere Filip Stankovic, mentre alla fine potrebbe essere sacrificato il fantasista Oristanio: prezzo 4 milioni e percentuale sulla futura rivendita".