Gad Lerner esulta: “Neanche quest’anno la Juve fa il Triplete. Siamo costernati”

Il post del giornalista e tifoso nerazzurro dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League

"Da stanotte è ufficiale: neanche quest'anno la Juventus farà il Triplete. Ne siamo costernati". Così Gad Lerner, giornalista e tifoso dell'Inter, in merito all'eliminazione della Juventus dalla Champions League. La squadra di Andrea Pirlo non è infatti riuscita nella rimonta sul Porto ed è uscita per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale.