Lerner: “Fiorentina-Inter, sarà guerra tra poveri. Italiano o Inzaghi? Scelgo il primo”

Intervistato da Firenze Viola, il tifoso nerazzurro Gad Lerner ha parlato di Fiorentina-Inter. "Noi siamo nella fase di rilancio. Non so se l’Inter abbia ritrovato umiltà, ma si era presa una grande paura di precipitare nell’umiliazione. In comune, sia noi che i tifosi viola, siamo iper critici: non sosteniamo la squadra nei momenti di difficoltà. Il campionato non ce lo siamo giocati, ma abbiamo ancora in ballo la Champions. Ci scuseranno i tifosi viola, ma passare dal Franchi ed uscirne con 3 punti è importante".