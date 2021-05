Lerner: “Inter, la superiorità netta in Italia fa godere molto: scudetto meritato”

La gioia del noto giornalista e tifoso dell'Inter dopo il successo della squadra nerazzurra con il diciannovesimo titolo della stori

Gad Lerner, giornalista e tifoso dell'Inter, ha raccontato la sua gioia per lo scudetto numero diciannove della storia del club nerazzurro ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Ho comprato ieri pomeriggio la bandiera dell'Inter con su scritto 19 e poi verso le cinque in motorino con mio figlio e con la mascherina siamo andati in Duomo, abbiamo tenuto le distanze del resto era dura non festeggiare...