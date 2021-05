Lerner: “Inter, Lukaku può entrare fra i primi 4-5 del mondo. E faccio un altro nome”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Gad Lerner, giornalista e noto tifoso dell'Inter, ha eretto due nomi a simbolo dello scudetto

"Lukaku intanto lo ringraziamo per come ha festeggiato, è sceso di casa e ha girato per la città in macchina. Purtroppo non l'ho incontrato... E' uno che può entrare tra i primi 4-5 giocatori al mondo. Tutti poi indicano giustamente Barella per mentalità e carica, ma io vorrei indicare la resurrezione di Skriniar: con quel modo apparentemente goffo di interrompere l'azione avversaria e far ripartire la nostra ci ha dato sicurezza e ci ha galvanizzato".