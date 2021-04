Lerner: “Superlega? Ecco la prima parola che mi viene in mente. A Zanetti…”

Il pensiero del giornalista raccolto dalla Gazzetta dello Sport a proposito della Superlega

Sembra quasi una formalità ormai l'uscita dalla Superlega dell'Inter. Gad Lerner, noto giornalista e tifoso nerazzurro, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del progetto che tanto sta facendo discutere: "Costernazione. È la prima parola che mi viene in mente. Nel dubbio che la nostra esile voce non giunga fino a Nanchino ci siamo rivolti al capitano Zanetti. Non riesco a concepire un torneo in cui non esiste la possibilità di essere promossi di retrocedere. Per me è ancora bello misurarci col Pordenone con lo Spezia. Invece il potere economico si trasforma il potere aristocratico".