Lewandowski: “Il Barcellona dovrebbe essere agli ottavi di Champions League”

Robert Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona, in un'intervista concessa a La Vanguardia è tornato sulla delusione per la mancata conquista deghli ottavi di finale di Champions League: "Ovviamente non sono contento. Il Barça dovrebbe essere agli ottavi, ma prima di venire al Barcellona ero già consapevole che la prima stagione poteva essere più dura di quanto sicuramente dovrebbe essere. Siamo in un processo di ricostruzione che richiede tempo, dobbiamo essere più pazienti. Con tutto quello che il Barça ha sofferto negli ultimi anni, non puoi aspettarti che tutto cambi in un mese. C'è bisogno di tempo e sicuramente le cose miglioreranno, e sarà anche meglio di prima. Sono nel posto giusto, anche se sapevo che la prima stagione non sarebbe stata facile. Ma per me è stata come una grande sfida, a volte devi uscire dalla tua zona di comfort e affrontare nuove sfide nella vita".