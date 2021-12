Lewandowski: “Seguivo molto il calcio italiano. Avevo una maglia dell’Inter”

In una lunga intervista a Tuttosport, l'attaccante ha parlato anche del campionato italiano

In una lunga intervista a Tuttosport, Robert Lewandowski ha parlato anche della Serie A. L'attaccante svela che da piccolo seguiva molto il campionato italiano, tanto da avere una maglia dell'Inter: "Seguivo molto il calcio italiano perché in Serie A ci sono grandi squadre come Inter, Milan, Juventus, Roma... Avevo una maglia dell’Inter, però non tifavo per nessuna squadra in particolare. Mi piaceva guardare il campionato per i campioni che c’erano e l’eccezionale atmosfera negli stadi".