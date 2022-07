Libero – Bremer, c’è anche un motivo tattico alla base della preferenza per l’Inter

"Farà la differenza perché è il prototipo di centrale contemporaneo che consente alle squadre italiane di essere poco “italiane”, ovvero di difendere in avanti. Bremer non aspetta il duello, lo cerca. Anche a cinquanta metri dalla propria porta. Con 217 contrasti vinti, oltre 6 di media a gara, è stato il difensore più aggressivo dell’ultima serie A. Anche nei cieli è un dominatore, non solo per i 13 gol segnati nelle ultime 3 stagioni in granata: 132 duelli aerei vinti, meno solo del mediano Thorsby e della punta Djuric", analizza Libero.