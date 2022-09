Libero – Brozovic fuori un mese: rientrerà col Bayern o con la Juve a novembre

Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic ha avuto una lesione ai flessori della coscia sinistra e dovrà rimanere fuori per circa un mese

"L’ultimo caso di infortuni in nazionale è quello del croato Brozovic. Il faro del centrocampo interista, alle prese con una lesione parziale dei flessori del- la coscia sinistra rimediata in Austria-Croazia, rischia un me- se di stop. Sabato niente Roma (ma era già squalificato) e poi Sassuolo. Salta la Champions contro il Barcellona e i match contro Salernitana, Fiorentina e probabilmente anche il Vik- toria Plzen. Potrebbe rientrare contro il Bayern (29 ottobre) o la Juventus (1° novembre)", si legge su Libero.