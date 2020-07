Inter, vittoria in rimonta col Torino e secondo posto. Libero: “Ora Conte può…”

La vittoria in rimonta dell’Inter contro il Torino ha ridato sensazioni positive all’ambiente, anche in virtù del fatto che ora la squadra di Conte è seconda a pari merito con la Lazio. “L’Inter reagisce alle sollecitazioni di Conte e al Meazza, di fronte al Toro, indossa di nuovo i panni di inizio stagione: convince perché è convinta di sé. Ma l’armadio delle paure non è sigillato”, commenta l’edizione odierna di Libero che poi aggiunge: “L’Inter alla vittoria dopo due passi falsi e al secondo posto (-8 dalla Juve). Conte può tranquillizzarsi e costruire il futuro”.