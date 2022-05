Libero – Finale Coppa Italia, ecco quanto vale vincerla: “Una sconfitta macchierebbe…”

Sia Inter che Juve finora hanno guadagnato 3 mln di euro per il cammino in Coppa Italia: vincere stasera alzerebbe l'incasso

Sia Inter che Juve finora hanno guadagnato 3 mln di euro per il cammino in Coppa Italia. Per la vincitrice, l'incasso lieviterebbe a 7,5 più altri 3 per l'automatica qualificazione alla prossima Supercoppa che si giocherà in Arabia Saudita. Per chi perde, invece, l'incasso scende a 2 mln. "La differenza è quindi di 5,5 milioni in relazione al risultato. A entrambe andranno ulteriori 2 milioni per la ripartizione dell’incasso dello stadio, dedotto il 10% di quota Lega. Di fatto, chi trionfa guadagna lo stipendio annuale di un grande giocatore, uno di quelli che possono fare la differenza in finali come questa e nei prossimi scontri diretti. In più, compresa nel titolo, c’è un’abbondante dose di fiducia per il futuro che non ha prezzo e sul mercato non la puoi comprare", chiosa Libero.