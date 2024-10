"I procuratori avrebbero un potere illimitato, incasserebbero una valanga di soldi per spostare i propri assistiti a piacimento, mentre i club sarebbero destinati al fallimento, soprattutto quelli che si mantengono in vita quasi esclusivamente con la valorizzazione e la cessione dei giocatori. Per evitare questa ecatombe alla Fifa potrebbe bastare cambiare le norme che hanno impedito a Diarra di cercare una nuova squadra durante il contenzioso con la Lokomotiv Mosca. Insomma, tutto lascia pensare che si troverà una soluzione per evitare che il mercato diventi un far west in mano esclusivamente a calciatori e procuratori".