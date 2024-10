Prosegue l'inchiesta ultras. Continuano gli interrogatori per gli esponenti delle due curve e ora ha iniziato a indagare anche l'antimafia. Per i club c'è il rischio del procedimento di prevenzione.

"Gli avvocati dell’Inter e del Milan hanno già fatto tappa negli uffici del procuratore capo Marcello Viola, l’uomo che per primo ha parlato di «criticità» nel modello di gestione del rapporto dei club col tifo organizzato. Una prima visita mercoledì e gli incontri informali nei corridoi della procura proseguiranno per settimane. Va presto allontanato, infatti, lo spettro indicato all’orizzonte: il rischio resta sempre il “procedimento di prevenzione” che verrebbe promosso in presenza di una contestuale richiesta di amministrazione giudiziaria, qualcosa di mai visto nel calcio. Dentro a questo scenario vuole vederci chiaro anche la Commissione parlamentare Antimafia, che ha deciso di acquisire gli atti dell’indagine: quando analizzerà il plico nei prossimi giorni valuterà eventuali audizioni. E anche nella Procura milanese il clima inizia a farsi teso. Per uno dei pm della Dda che ha condotto l’indagine, Paolo Storari, è stata infatti richiesta la scorta", scrive La Gazzetta dello Sport.