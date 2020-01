Libero – Inter, Eriksen massima espressione della nuova strategia. E il suo costo a bilancio…

L’ormai imminente arrivo di Christian Eriksen permetterà all’Inter di avere un giocatore di assoluto livello. Un giocatore dall’esperienza internazionale nonostante la giovane età. “Con Eriksen, l’Inter dà quindi una nuova spinta al progetto di crescita, affacciandosi ad una nuova dimensione. Acquista un top player nel pieno della maturità con un’esperienza notevole: Eriksen ha 81 presenze internazionali con il club, tra Europa League e Champions, e di quest’ultima ha disputato una finale trascinando gli Spurs. Nella rosa dell’Inter, solo Godin, Sanchez e Lukaku possono vantare un curriculum simile. E non è un caso che tutti questi siano nuovi arrivi: nei ruoli chiave, l’Inter sta cercando giocatori di calibro superiore a quello che ha già, pescando calciatori dai top club internazionali. Eriksen è la massima espressione di questa strategia”, spiega l’edizione odierna di Libero.

AFFARI E CONTI – Il quotidiano, poi, aggiunge un commento sull’affare Eriksen, spiegando come il club nerazzurro non si sveni ma faccia tornare i conti. Politano andrà infatti al Napoli per 20 milioni, stessa cifra che il Flamengo verserà all’Inter per Gabigol. “L’ala italiana genererà una plusvalenza di 2 milioni, l’attaccante brasiliano di 7,2: 9 milioni complessivi, quasi il peso stagionale a bilancio di Eriksen tra cartellino e ingaggio. Insomma, l’Inter migliora in campo senza peggiorare le finanze”, chiosa Libero.