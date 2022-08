Libero: “Inter, non c’è budget ma il centrale arriverà. Acerbi? Tutti d’accordo che…”

Cosa manca all'Inter a pochi giorni dall'inizio del campionato? E' questo l'interrogativo che si pone Libero nella sua edizione odierna, consapevole del possibile rilancio Psg per Milan Skriniar. Spiega il quotidiano: La dirigenza a questo punto spera non si concretizzi perché se è difficile trovare un nuovo Ranocchia, figuriamoci uno come Skriniar. A proposito, manca il sesto centrale, anzi il quarto considerando che Darmian e pure D'Ambrosio nascono terzini e di certo non sono marcatori: arriverà ma non c'è budget. Si spera comunque in un colpo di scena finale che eviti il ripiego su Acerbi, sulla cui poca attrattiva sono tutti d'accordo. Domanda: a questo punto non sarebbe stato meglio rinnovare Ranocchia?".