Libero – Inter, impossibile tentare di prendere Dybala o Lukaku senza questo sacrificio

Le indicazioni del campo si riflettono anche sul mercato: Dybala e Lukaku sono i nomi caldi in entrata per i nerazzurri

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere lontano dall'Inter. Il cileno ha un altro anno di contratto ma l'Inter potrebbe decidere di interrompere anzitempo il contratto. Contro il Verona, il ballottaggio tra i due è vinto da Correa. "Il fatto che Correa venga preferito a Sanchez è indicativo sul futuro. Si punta sul primo, che ha sei anni in meno (27 contro 33) e un ingaggio più leggero e sostenibile (3,5 milioni contro 7), perché l’idea è rinunciare in estate al secondo con la rescissione in anticipo di un anno prima rispetto alla naturale scadenza", scrive Libero che poi aggiunge: "Senza questo sacrificio sarà impossibile anche solo tentare di ingaggiare uno tra Dybala e Lukaku".