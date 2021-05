Libero – Inter incontenibile, Conte e il 2° record: vuole battere Trap, Mancio e Mou

Il quotidiano Libero analizza la vittoria casalinga dell'Inter contro la Roma a San Siro e i record del tecnico Antonio Conte

"Non c’è niente da fare, questa Inter è incontenibile. Non bastano crisi societarie o rivali in cerca dell’Europa League come la Roma. Da San Siro esce un’altra vittoria". Il quotidiano Libero analizza così il successo per 3-1 della squadra di Antonio Conte contro i giallorossi nel trentaseiesimo turno di Serie A.