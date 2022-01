Libero – Inter, Inzaghi alza la coppa in faccia ad Allegri. Il gol nel finale…

Il focus del quotidiano sulla vittoria in Supercoppa dei nerazzurri contro i bianconeri della Juventus

Anche Libero in edicola questa mattina si sofferma sulla vittoria in Supercoppa dell'Inter ai danni della Juventus. Questo il focus sul match del Meazza: "Di occasioni, l’Inter ne crea una manciata e per un’ora si fa preferire, poi il controllo sfugge, la gara si abbandona al caos e, mentre la Juve ci sguazza, si nota nei nerazzurri una piccola dose di insicurezza mai vista in questa stagione. Per la prima volta, ai campioni in carica sfiora l’idea di non riuscire a vincere. È il peso dei favori del pronostico, l’obbligo di essere all’altezza di sé. Ma l’Inter ci convive e vince all’ultimo secondo, alzando il primo trofeo dell’era Inzaghi in faccia ad un Allegri che chiede il fallo tattico per far entrare il rigorista Bonucci: fortuna? No, maturità".