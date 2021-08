Libero – Inter, Inzaghi stupisce: ecco come ha cambiato il modo di attaccare

Il focus sul lavoro svolto dal nuovo allenatore nerazzurro che ha preso il posto di Antonio Conte in panchina

I pareri su Simone Inzaghi dopo due giornate di campionato sono assolutamente positivi. Poco per dare un giudizio definitivo? Può darsi, ma il nuovo tecnico dell'Inter ha mostrato già idee piuttosto chiare. Lo sottolinea anche l'edizione odierna di Libero: "Gli ex innamorati di Mou ora si stupiscono di Simone Inzaghi, allenatore con le idee chiare: conservare l’impalcatura dello scudetto lasciata da Conte modificando il modo di attaccare (trame più complesse e rotazioni più frequenti) in relazione all’arrivo di Dzeko e Correa. Due per cui il tecnico si è speso in prima persona come Conte aveva fatto per Lukaku. Responsabilità doppia come la goduria nel vederli segnare all’esordio".