Libero / Inter, le condizioni di Barella, Correa e De Vrij. Contro lo Spezia…

Le ultime sui calciatori usciti anzitempo in occasione della sfida casalinga contro il Verona a San Siro di sabato

Sospiro di sollievo per l'Inter e per il suo allenatore Simone Inzaghi. Come riferisce Libero non destano preoccupazione le condizioni di Barella, Correa e De Vrij, usciti anzitempo nella sfida contro il Verona.